Il Gruppo CNA Pensionati di Biella e la mostra d’arte contemporanea

Esiste, sia a livello nazionale che regionale e infine provinciale, un attivo gruppo all’interno di CNA: è quello di chi ha alle spalle anni di onorato servizio, di carriere concluse e, visto che stiamo parlando di “gente tosta”, di uomini e donne che nonostante tutto lavorano ancora.

Stiamo parlando del Gruppo Pensionati, che in CNA Biella trova nella figura di Vilmer Pozza (associato a CNA da 43 anni) il suo Presidente e nel Direttore Luca Guzzo il suo coordinatore insieme alle collaboratrici Cristina e Katia.

Il Gruppo CNA Pensionati di Biella

Il Consiglio Direttivo di CNA Pensionati a Biella con mandato dal 2017 per 4 anni è composto da:

Vilmer Pozza (Presidente)

Gianni Capellaro Siletti

Bruno Carta

Annamaria Galuppi

Giuseppe Monteleone

Iones Orlandini

Antonio Quaglia

In questi primi 2 anni il gruppo ha organizzato diverse attività di svago, come ad esempio alcune gite dalla valenza culturale in primavera e in autunno, un soggiorno marino di 15 giorni e il pranzo degli auguri di Natale. E ancora, numerosi corsi di formazione tra cui quelli a favore di una politica di protezione dell’anziano, quelli di informatica di base e l’uso del pc, di sicurezza degli impianti elettrici e a gas per uso domestico, e poi ballo, pittura, cucito, cucina e, in ultimo, due edizioni della mostra di pittura, la prossima proprio in partenza in questi giorni.

Fondamentale, per questo gruppo, è anche la connessione con gli enti territoriali: ad esempio è stata stretta una convenzione con AIMA, l’Associazione Italiana Malati di Alzheimer. Grazie a questo accordo, alcuni membri di CNA pensionati prestano volontariato organizzando delle attività e dei laboratori in collaborazione con Aima.

La mostra d’arte contemporanea

Fino al 29 settembre 2019 nella sede espositiva della provincia di Biella “Il Cantinone” si terrà la seconda edizione della mostra organizzata dal gruppo CNA Pensionati. Orari di apertura dell’esposizione al pubblico: dalle ore 15 alle ore 19. Quest'anno si stimano una settantina di opere in concorso, provenienti da tutta la provincia ma anche dalle zone limitrofe.

La mostra vuole essere un esempio di evidenza del talento artistico che molti ex imprenditori hanno messo da parte per dedicarsi maggiormente alla vita lavorativa: questa per loro rappresenta una nuova possibilità per seguire il proprio talento, mettersi in gioco, esporre un’opera e dedicarsi ad una delle proprie passioni. Le somme raccolte, al netto delle spese, saranno devolute in beneficenza. L’evento è aperto a tutti, associati e non associati.

Il Gruppo Pensionati ti aspetta alla mostra dal 21 al 29 settembre, ma non solo: se vuoi associarti e conoscere nuove persone, CNA Biella è qui anche per te.

Che cos’è e che cosa fa CNA Pensionati

Formatosi sul territorio biellese circa vent’anni fa, il Gruppo è oggi parte attiva nelle politiche sociali e nelle rivendicazioni sulle pensioni, e nel 2019 conta ben 600 associati tra uomini e donne di tutta la provincia (ad oggi più uomini, va detto, ma si stima che negli anni il divario si attenui).

Tra i servizi a loro dedicati offerti da CNA primi tra tutti troviamo il Patronato e il Caf (centro di assistenza fiscale): se sei in procinto di entrare in pensione e ti serve qualsiasi tipo di informazione, noi siamo qui per aiutarti nelle pratiche burocratiche per accedere alla pensione e nell’iscrizione a CNA pensionati, per poter così usufruire di tutti i vantaggi dedicati a te.

La pratica di pensione è un servizio assolutamente gratuito che puoi richiedere presso le nostre 3 sedi di Biella, Cossato e Trivero (frazione Ponzone).

Aderendo a CNA Pensionati farai così parte di una grande famiglia, riceverai notizie in tempo reale dal mondo pensionati e potrai chiedere informazioni e chiarimenti su eventuali rivalutazioni della tua pensione. Inoltre, riceverai a casa la nostra esclusiva rivista riservata a te, “Verdetà”. Avrai così il diritto di essere informato e ricevere assistenza di persona o telefonicamente, ogni volta che vuoi. E poi, non ultimo, potrai conoscere e interagire con tanti altri imprenditori o lavoratori in pensione proprio come te: le occasioni di incontro e scambio non mancheranno!

Un patrimonio da valorizzare

CNA Pensionati e in generale tutti gli associati ormai in pensione sono, per noi di CNA, un patrimonio da mantenere, da consultare, da valorizzare, un valore da non disperdere: sono a tutti gli effetti gli imprenditori del passato e tra loro ci sono molti ex dirigenti dell’Associazione che oggi portano il nome di CNA anche in quelle realtà dove l’associazione non è presente. Siamo fermamente convinti che essi siano un patrimonio da cui attingere: ne è un esempio “La luce negli occhi”, la monografia per i 40 anni di CNA, scritta a più mani anche grazie alle interviste fatte agli ex imprenditori e associati oggi in pensione.

L’attività associativa, quindi, per i pensionati che ne hanno il desiderio continua anche dopo l’invio dell’ultima fattura o dopo la ricezione dell’ultimo stipendio. Se vuoi saperne di più, in qualsiasi settore tu abbia lavorato, vieni a conoscerci!

Per informazioni

Vilmer Pozza: 346/5784115

CNA Biella: 015/351121

mailbox@biella.cna.it