Dal Nord Ovest - Schianto in galleria, muoiono un uomo e una donna

Bilancio tragico di questo pomeriggio del 28 settembre: due persone sono decedute sull'autostrada A8. Una squadra dei vigili del fuoco di Arona alle 14,30 circa è intervenuta per un incidente stradale sulla A8 direzione Milano, all’interno della galleria denominata Mambrino, tra i caselli di Castelletto sopra Ticino e Sesto Calende. L'incidente è avvenuto tra un camion e una autovettura. Gli occupanti della macchina, un uomo di 62anni e una donna di 65, sono deceduti mentre l’autista del camion è rimasto illeso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Somma Lombardo, l'elisoccorso, la croce rossa di Arona e la Polstrada. L'intervento è ancora in corso per i rilevamenti del caso.