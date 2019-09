Trovata e segnalata ai carabinieri un'auto abbandonata in un bosco

Anche gli attivisti del Movimento 5 Stelle #Valdilana hanno partecipato a modo loro alla manifestazione mondiale #FridaysforFuture, con gesto per l'ambiente e la legalità, avvenuta nella giornata di venerdì 27 settembre. "Ci siamo accorti della presenza di un'auto abbandonata (probabilmente a seguito di un incidente) in località Rifugio La Sella, frazione Baltigati, ex comune di Soprana ora Valdilana, e abbiamo segnalato il fatto ai Carabinieri -fanno sapere gli attivisti-. Dalla targa e altri dettagli speriamo che le forze dell'ordine ricostruiscano la vicenda in modo tale che il mezzo sia rimosso dai nostri boschi e smaltito correttamente". All'auto, tipo Alfa Romeo, risulta un airbag scoppiato, vetri rotti, lamiera divelta di una portiera e cerchi arrugginiti.