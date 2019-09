Interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni per l'imprenditore biellese titolare dell'istituto di vigilanza

E' ancora in carcere N.V. titolare di un istituto di vigilanza biellese a seguito dell'operazione "Leonessa". Due anni di indagine, tra il 2017 e 2019, innumerevoli fascicoli di intercettazioni da parte della questura di Brescia e Biella e della guardia di finanza. Per il biellese, reati legati a crediti d'imposta inesistenti che, secondo gli inquirenti, "compensavano indebitamente crediti erariali, previdenziali e assistenziali per milioni di euro", accuse però non legate all'associazione di stampo mafioso. Nell'operazione sono state arrestate altre due persone legate al titolare: per loro sono stati concessi gli arresti domiciliari. E' presumibile che i tre arrestati vengano ascoltati, nell'interrogatorio di garanzia da parte della procura di Brescia, nei prossimi giorni.

