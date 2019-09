Biella: tentato furto in pieno pomeriggio

Hanno tentato di entrare in un alloggio di via Sant'Agata a Biella presumibilmente tra le 15,30 e 16,45 di ieri pomeriggio. I malviventi dopo aver procurato danni al portoncino d'ingresso non riuscendo ad aprirlo hanno desistito. Rientrato a casa, il proprietario 84enne non ha potuto far altro che allertare i carabinieri per denunciare il fatto.