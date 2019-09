"Raccontami una storia", iscrizioni aperte per il nuovo anno di Servizio Civile in Casa 2000 VIDEO

Sei una ragazza tra i 18 e i 28 anni e vuoi fare un’esperienza nel mondo del sociale che potrà essere utile per la tua vita lavorativa e personale? Con il progetto "Raccontami un storia", il Servizio Civile al Centro di Aiuto alla Vita di Biella ODV offre un'esperienza della durata di un anno in Casa 2000, la struttura dedicata alle giovani mamme impegnate nella riconquista della propria autonomia personale e del proprio ruolo materno.

Troverai un ambiente giovane e stimolante, in cui il quotidiano parla di competenza, condivisione, lavoro di relazione, impegno serio e formazione continua.

"Il Servizio Civile - racconta Irene, volontaria in Casa 2000 - non è un'esperienza che mi arricchirà solo a livello lavorativo ma è qualcosa che mi ha già arricchito a livello personale".

Per info: Centro di Aiuto alla Vita di Biella ODV - www.cavbiella.org (sezione accoglienza). Tel. 015/2455898 – Cell. 347/8425445.

Per partecipare al bando: www.ilfilodatessere.com - www.informagiovanibiella.it - www.informagiovanicossato.it - www.centroterritorialevolontariato.orgentro le 14 di giovedì 10 ottobre.