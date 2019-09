La processione della Madonna d'Oropa pellegrina apre la festa patronale di Piatto FOTOGALLERY

Ha preso il via ieri sera, 27 settembre, la festa patronale di San Michele a Piatto. Ad aprire la manifestazione un momento spirituale con la processione della Madonna d'Oropa pellegrina da frazione Selva di Bioglio alla volta della chiesa parrocchiale di Piatto, il tutto accompagnato dalla fiaccolata e dalla banda musicale di Netro. Come anticipato dal sindaco Enzo Giacomini, la processione si è svolta proprio nell'anno del settantesimo anniversario dall'ultimo pellegrinaggio.

La kermesse proseguirà questa sera, sabato 28 settembre, dalle 21 per la 18esima rassegna di canto popolare, con la partecipazione della Corale San Michele di Piatto e di Cori in Coro, il coro dei bambini dell'istituto comprensivo di Gaglianico. Domani la giornata inizierà invece alle 9,30 con il mercatino gastronomico e dei libri usati, seguito, alle 11, dalla messa solenne alla presenza della Madonna d'Oropa pellegrina, accompagnata dai canti della corale di San Michele. Alle 12 aperitivo sul sagrato della chiesa offerto dall'Associazione Volontari e, alle 12:30, pranzo comunitario presso l'osteria La Malina. Durante il pranzo ci sarà l'estrazione della lotteria organizzata per la festa e a seguire intrattenimento musicale con Piero Tonello.