Il Santuario d'Oropa protagonista del documentario “Sacri Monti” su Tv2000

Anche Oropa sarà protagonista, su Tv2000, della serie di documentari “Sacri Monti” di Piemonte e Lombardia, dal 2003 patrimonio Unesco dell’umanità. In onda dal 28 settembre il sabato alle 17,30.

I Sacri Monti, incantevoli dal punto di vista naturalistico, sono fortemente legati alla devozione popolare e ricchi di testimonianze storiche e artistiche. Nascono tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, con l’idea di creare in Europa percorsi di preghiera alternativi alla Terrasanta, all’epoca inaccessibile per la presenza dei Mori. I frati minori, custodi del Santo Sepolcro, individuano un modello devozionale per Varallo, disegnato attorno al 1480, per costruirvi una “Nuova Gerusalemme”. Carlo Borromeo, vescovo di Milano, favorisce la creazione di altri Sacri Monti, come concreta espressione di fede e come baluardi contro gli eretici.

A quello di Varallo, seguono i Sacri Monti di Crea, Orta, Varese, Oropa, Ossuccio, Ghiffa, Domodossola e Belmonte, oggi legati tra loro dal Devoto Cammino. Un viaggio, assolutamente inedito, alla scoperta di questi luoghi con l’aiuto di storici e archeologi, uomini di fede ed esperti d’arte, botanici e guardaparco.

La puntata dedicata a Oropa andrà in onda sabato 16 novembre. Immerso nel verde della montagna, lontano dalla vita quotidiana, il Santuario di Oropa è meta privilegiata, ogni anno, di pellegrini che giungono da ogni parte del mondo. Oropa è un luogo di devozione con pochi eguali, come testimoniano i doni votivi alla Vergine Nera, madre e regina del santuario, e tante altre testimonianze e ricordi di chi – prima di noi – è passato di qui.