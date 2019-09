Fridays for future, Azzolina: "Proposta che ha unito ambiente e mondo della scuola"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono stata in tv stamani (ieri 27 settembre, ndr) ad Omnibus, poi tornando al ministero ho incontrato per strada un gruppo di ragazzi che si stava dirigendo alla manifestazione di piazza della Repubblica, l’appuntamento romano di Fridays For Future. E li ho guardati in faccia. Quello che sto per scrivere nasce solo dall’emozione che ho provato: non voglio essere formale, ministeriale, neanche politica. Ho solo una voglia di esprimere la mia gioia!

Ho incrociato lo sguardo di una ragazzina – avrà avuto 14 o 15 anni. Aveva in mano un cartello scritto a penna più grande di lei. Ma si stava portando sulle spalle ben altro e in quei 3 secondi di incontro di sguardi l’ho capito: stava esplodendo di passione! L’emozione, l’impegno, la curiosità. C’era tutto in quegli occhi. Ho visto la vita. La voglia di fare, di contare, di farsi sentire. So di sembrare retorica. Pazienza, non mi interessa, sono semplicemente sincera. E’ quello che ho provato. E sono tornata al ministero più carica e felice di prima.

Da donna di scuola conosco bene tutte le insidie che può creare l’idea di giustificare uno sciopero. Le conosco e le capisco. Ma oggi voglio dire grazie ad una proposta che comunque è stata dirompente, perché ha unito più che diviso e perché in una mossa sola ha ottenuto due cose: ha dato forza ad un appello sacrosanto in favore dell’ambiente e ha rimesso la scuola al centro. Esattamente dove deve stare: in prima linea per il futuro dei nostri ragazzi.

Al MIUR ho salutato personale scolastico e studenti. In mezzo a loro il Gae Aulenti di Biella.