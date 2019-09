AIB di Zumaglia con le scuole, informare per prevenire FOTOGALLERY

I volontari Antincendi Boschivi della squadra di Zumaglia hanno incontrato, mercoledì 25 settembre, gli studenti della 5a classe della scuola primaria di Zumaglia e la 5a classe della scuola primaria di Ronco per una giornata informativa.

Coinvolgere i più giovani è fondamentale per educare al rispetto dell'ambiente e far comprendere quanto sia importante salvaguardare le aree boschive e mostrare il fondamentale lavoro dei volontari durante gli incendi che sono sempre in agguato, spesso per mano dell'uomo, anche nel nostro territorio.