La discarica “dimenticata” di Cerrione fa discutere giunta e minoranza

Fa discutere anche in consiglio comunale la discarica abusiva nel capannone di via Monte Mucrone a Cerrione sottoposta a sequestro lo scorso 22 agosto 2018 in seguito ad alcuni controlli di Carabinieri, Arpa e Vigili del fuoco. A distanza di oltre un anno, la situazione è rimasta la stessa. Nei giorni scorsi il sindaco Anna Maria Zerbola ha annunciato che la mozione per lo sgombero dell’area è stata rifiutata dal Tar e il suo appello per risolvere il problema non è passato inosservato ai consiglieri di minoranza Alex Squaiella, Sergio Vercellino e Paolo Seitone: “Ci viene da sorridere di fronte all'appello disperato del sindaco - si legge nella nota da loro firmata - il quale sebbene abbia affidato questo “grido di dolore” ai giornali per fini "pubblicitari", prima d'ora e più precisamente dal 24 agosto 2018 non ha mai convocato neppure un Consiglio Comunale per discutere della questione. Per quanto riguarda il ricorso al TAR avverso l'ordinanza di bonifica (ordinanza che avevamo definito "zoppa" già mesi fa, anche prima della sospensione cautelare della stessa in attesa della decisione finale) emessa dal sindaco, quanto riferito da Zerbola è una fake nevvs o più comunemente "una bufala".

Il TAR non ha infatti respinto nulla e non ha in alcun modo confermato che il Comune non aveva i requisiti per svolgere le indagini. Diversamente, i ricorrenti (i proprietari dell'immobile) avevano da subito contestato l'assenza di una adeguata istruttoria ed una frettolosa emissione dell'ordinanza del sindaco a carico della proprietà, anche in considerazione della asserita non pericolosità dei rifiuti. L’ordinanza, a seguito del ricorso al TAR e delle contestazioni dei ricorrenti che avevano già ottenuto la sospensione cautelare, è quindi stata revocata direttamente da parte del Comune di Cerrione, il quale di fatto ha recepito per fatti concludenti le istanze della proprietà.

Il TAR ha quindi dichiarato esclusivamente la cessazione della materia del contendere ed il Comune, peraltro, ha sostenuto interamente le proprie spese legali di parte per la costituzione in giudizio. Circostanze, queste descritte, che il sindaco si è ben guardato dal precisare e che vorrebbe tacere”. Il gruppo conclude precisando da subito la propria presa di posizione: “Siamo d'accordo con la volontà di non utilizzare risorse comunali per lo smaltimento e siamo contrari anche all'impiego di altri contributi pubblici (provinciali o regionali) per ripulire un'area privata, la quale non dovrebbe essere ripulita dall'amministrazione ma, appunto, dai privati”.

Diretta la risposta del primo cittadino: “Chi sa e può ci aiuti a risolvere il problema dei rifiuti, lo ripetiamo a gran voce. Non ho cercato pubblicità, ma ho semplicemente risposto ad una chiamata di un giornalista. Non cerchiamo di raccontare fake news né bufale: i documenti che la minoranza cita sono gli atti consegnati dagli uffici. Non vogliamo nascondere nulla. Ciò che scrive la minoranza non aiuta, quindi anche loro non sanno cosa suggerire. I fini pubblicitari sono utilizzati dai consiglieri (anche ex) di minoranza che anche in orario di lavoro postano sui social commenti. Abbiamo bisogno di più aiuto possibile per trovare una soluzione”.