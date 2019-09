Zumaglia: spostato il semaforo sulla provinciale Biella Valsesia. Eliminato il pericolo tamponamento

E' stato spostato il semaforo di Zumaglia, sulla strada provinciale Biella Valsesia, eliminando il pericolo di tamponamento. La segnalazione era arrivata, a inizio settimana, da alcuni automobilisti circa la sua pericolosità. (LEGGI QUI) Il dispositivo per un lungo periodo di tempo è entrato in funzione solo in caso di "chiamata" dei residenti della piccola frazione, nel momento in cui si stavano per immettere sulla provinciale, ovvero in pochissime occasioni della giornata. Qualche mese fa è stato cambiato il suo "modus operandi" diventando operativo con una frequenza normale. Un fatto questo che ha suscitato critiche dagli automobilisti obbligati a fermarsi con il rosso in piena curva e timorosi di un possibile tamponamento. I lavori effettuati in questi giorni hanno permesso lo spostamento del semaforo, ora posizionato a fine rettilineo precedente, risultando in maniera visibile dagli utenti della strada e eliminando di fatto la sua pericolosità.