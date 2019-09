Ponte al posto del guado sul Cervo: siglato l’accordo tra Provincia, Castelletto Cervo, Gifflenga e Mottalciata

Il Presidente della Provincia di Biella, insieme ai Sindaci dei Comuni di Castelletto Cervo, Gifflenga e Mottalciata, ha sottoscritto l’accordo di programma per la progettazione, la costruzione e la gestione del ponte sul Cervo. I costi della progettazione e costruzione dell’opera saranno a carico della Regione Piemonte, come concordato con la precedente Giunta regionale, mentre sarà in carico alla Provincia di Biella la realizzazione del progetto ed i futuri costi di gestione del manufatto a seguito della messa in esercizio.

Questo accordo di programma dimostra che, quando la catena Regione-Provincia-Comuni è veramente mossa dalla volontà di affrontare concretamente le problematiche, si riescono a raggiungere risultati ed a dare risposte al territorio anche in momenti molto più difficoltosi rispetto a quando la problematica in questione avrebbe potuto essere affrontata.

“Si tratta di un’opera importante per il territorio – così dichiara il presidente Gianluca Foglia Barbisin – ed auspico che l'iter burocratico possa concludersi nel più breve tempo possibile in quanto l’opera è fondamentale per il collegamento intercomunale di quella porzione di territorio. Il guado attualmente presente ha sempre rappresentato una soluzione alternativa e temporanea, oltreché sempre a rischio chiusura, a seconda delle condizioni meteorologiche e della portata del Cervo, a cui è necessario fornire una risposta concreta e stabile nel tempo, a beneficio del biellese orientale”.