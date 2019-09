"Fridays For Future", le elementari di Pettinengo si rimboccano le maniche

La Scuola Primaria di Pettinengo, venerdì 27 settembre, in occasione dello sciopero globale per il clima, ha organizzato un’iniziativa di sensibilizzazione e di rispetto dell’ambiente. L’intera scolaresca è uscita dalle aule, accompagnata dalle insegnati, per la raccolta di materiali da buttare, imparando così a tenere pulito il proprio paese.