Casapinta: I Carabinieri incontrano i cittadini FOTO

L'incontro dei Carabinieri di Cossato, in persona del Luogotenente Mauro Soldano, di ieri 26 settembre, si è concentrato, su richiesta dei cittadini intervenuti, su due temi principali: aumentare la percezione di sicurezza installando telecamere agli ingressi del paese e la richiesta di effettuare controlli sulla presenza di cacciatori, a dire di qualcuno, troppo vicini alle case durante le battute di caccia.

Nel dibattito sono emerse numerose domande che hanno messo in evidenza, nonostante il paese goda di un buon controllo da parte delle pattuglie del comando di Cossato, quanto i cittadini sentano la necessità di sentirsi ancor più protetti. Il contatto diretto tra le persone e le forze dell'ordine è utile per accorciare le distanze con gli uomini in divisa e creare una proficua collaborazione e rete di controllo sul territorio.

"E' in progetto di investire su una rete di telecontrollo - ha dichiarato il vice sindaco Danilo Cavasin - abbiamo già in mano preventivi per valutare quale dei sistemi sia più utile per il paese. Intanto abbiamo già cominciato a dare una svolta sulla vita sociale di Casapinta con un gruppo di volontari che si sta prodigando per rendere il paese più bello e, con l'aiuto dei Carabinieri, anche più sicuro".