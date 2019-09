Motori: Sarà il Valli Biellesi - Oasi Zegna a decidere il C.I.RE.A.S.

E' alle battute finali il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche che, con la disputa del Valli Biellesi - Oasi Zegna decimo ed ultimo appuntamento della Serie in programma a Biella sabato 28 e domenica 29 prossimi, ufficializzerà il nome del vincitore dell'edizione 2019. Sono state nove gare già disputate lungo lo Stivale, suddivise in tre gironi in base alla collocazione geografica e con un regolamento che ne prevedeva la partecipazione ad almeno due, per ciascuna zona; ora manca solo il verdetto finale che si conoscerà nel pomeriggio di domenica, al termine della seconda tappa della gara organizzata da BMT Eventi e Veglio 4x4 in collaborazione con l'Automobile Club di Biella.

La situazione dopo il Città di Lumezzane, vede il Campione in carica Mario Passanante al comando del campionato con 238 punti e Massimo Zanasi, l'unico in grado di giocarsi il titolo, staccato di 37 lunghezze; per riuscirci, quest'ultimo dovrà vincere la gara e contemporaneamente il suo avversario piazzarsi oltre la sesta posizione assoluta: una situazione avvincente che terrà col filo sospeso fino all'ultimo dei novanta rilevamenti in programma.