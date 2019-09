Lo Yoga fa beneficenza. Ritorna Yoga Nidra a B-Yoga Studio di Biella

Una lezione di Yoga alla sede dell’associazione Moca Asd nella sede del B-Yoga Studio in via Italia, 38 Biella, tutto il ricavato verrà destinato ad aiutare il prossimo. Un piccolo gesto che, come spesso accade, fa però la differenza. Appuntamento sabato 5 ottobre alle 10,30.

Visto il successo delle scorse edizioni verrà riproposta la pratica di Yoga Nidra, chiamato anche lo "Yoga del sonno “. Una pratica di meditazione guidata che si effettua rimanendo sdraiati a occhi chiusi. Lo Yoga Nidra è un potente strumento di meditazione e disintossicazione fisica ed emotiva. Una pratica di unione in cui il subconscio e l’inconscio riemergono attraverso uno stato di consapevolezza meditativa. Uno stato di sonno dinamico in cui, mentre il nostro corpo sembra dormire, la coscienza lavora per un profondo risveglio.

Questo mese l’importo raccolto verrà devoluto a Nata Libera, ente no profit con sede a Chiaverano che si occupa del recupero e la riabilitazione di animali abbandonati, feriti o che hanno subito crudeltà. Un'associazione che necessità del supporto di tutti visto gli alti costi per il mantenimento dei suoi ospiti.

Il costo della lezione è di euro 10 che verranno INTERAMENTE devoluti a Nata Libera

Info e prenotazioni: Roberto 339/7812100. La prenotazione è obbligatoria.