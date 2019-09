International Turin Cup: 6 medaglie per la Ippon 2

Grande prova degli atleti biellesi della Ippon 2 alla 9° edizione della International Turin Cup, gara Internazionale di Karate di alto livello tecnico a cui hanno partecipato 631 atleti di 9 nazioni. Axel Aglietti Zampalla, vincendo in finale con una prestazione maiuscola, ha riconfermato la sua supremazia sul bergamasco Patrizio Rovelli che già aveva battuto in finale recentemente ai Campionati Italiani, conquistando così la medaglia d'oro nella categoria JU fino a 68 kg.Jacopo Botosso e Alessandro Demargherita dopo intensi combattimenti, hanno vinto entrambi la medaglia d'argento rispettivamente nelle categorie Ju fino a 61 kg e Under 21 fino a 67 kg. Ottime prestazioni e medaglia di bronzo per Greta Tarabbo nei Cadetti +54 , Giulio Giacobbe negli Under14 -40 kg e per Elisa Botta negli Ju 48 kg.Alessio Durante, Marco Durante e Valentina Ramella Pezza dopo aver superato numerosi combattimenti,si sono classificati al quinto posto. Presenti anche Gaia Sette, Ludovico Iacazio e Matteo Zanta che si sono piazzati lontani dal podio.Grande soddisfazione per il maestro Feggi che vede i suoi atleti sempre protagonisti di prestigiose competizioni.