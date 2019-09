Basket: Gustavo Savio si allena con la Fanton Biella

Da oggi, Gustavo Savio, guardia classe ‘94 nell’ultima stagione in forza nell’Edilnol Pallacanestro Biella, si aggregherà per gli allenamenti al gruppo SM Fanton Biella-Teens Cossato.

“In attesa di sviluppi personali sul piano lavorativo - spiega il presidente Luciano D’Agostino - Gustavo si terrà in forma con noi, contribuendo ad alzare il livello degli allenamenti”. Nelle prossime settimane atleta e club valuteranno un inserimento a tutti gli effetti nel roster di coach Gianpiero Bertetti, che dal 6 ottobre sarà impegnato nel campionato di serie C Silver. Gustavo tornerà così a calcare il parquet del Pala Pajetta, dove per anni ha tifato con il padre Alberto e la famiglia durante le partite di Pallacanestro Biella.