Dopo l'uscita di Barazzotto, chi segue Renzi nel Biellese? Il no è unanime: “Il Pd è casa nostra”

Con il Partito Democratico o a fianco di Matteo Renzi. Si trovano di fronte ad un bivio gli iscritti e i maggiori dirigenti dem del territorio biellese, dopo la scissione dell'ex segretario, avvenuta il 17 settembre scorso. I primi effetti del terremoto politico cominciano a manifestarsi anche nel Biellese con gli addii ufficiali di Filippo Regis, Fabrizio Ceria e Vittorio Barazzotto, già sindaco di Biella ed ex consigliere regionale. Quest'ultimo si tratta di un colpo da novanta per Italia Viva, la nuova creatura dell'ex primo cittadino di Firenze che, giorno dopo giorno, attrae sempre più personalità di rilievo in tutto il paese.

Una situazione in continua evoluzione destinata a smuoversi sensibilmente nei prossimi mesi, dopo il discorso di Renzi dal palco della Leopolda del 18-20 ottobre. Al momento, nella nostra provincia, l'emorragia di fuoriusciti dal Pd sembra essere particolarmente contenuta e numerosi sono gli esponenti locali che hanno manifestato in maniera chiara il proprio appoggio alla linea politica del leader nazionale Nicola Zingaretti.

A Cossato, il segretario del circolo locale Fabrizio Cavalotti non si nasconde dietro un dito e, pur riconoscendo le qualità di Renzi, sottolinea come “il suo personalismo abbia prevaricato la linea del partito, peccando di protagonismo e ignorando totalmente la capacità di sintesi, necessaria a garantire l'unità d'intenti all'interno di un gruppo politico". In particolare "venendo a Cossato, il nostro circolo conta circa 70 iscritti e credo che pochi se ne andranno sbattendo la porta. Personalmente, io da qui non mi muovo”.

Sulla stessa linea d'onda anche i sindaci (in quota Pd) Cristina Vazzoler di Vigliano Biellese (“Le scissioni non servono e creano confusione tra gli elettori”), Mario Carli di Valdilana (“Ognuno fa le sue scelte ma il Pd è casa mia”) e Paolo Maggia di Gaglianico: “Mi ritengo un riformista: per me l'unico partito che guarda avanti è il Pd. Ho fiducia nel nuovo corso della direzione e nell'esperimento politico che vedrà alleati, a livello regionale in Umbria, Pd e Movimento 5 Stelle con programmi e idee riformiste. Mi auguro che possa dare buoni frutti in un'ottica seria e riformatrice”.

Dai toni critici, l'analisi sulla scissione di Emanuele Ramella Pralungo, primo cittadino di Occhieppo Superiore e vicepresidente della Provincia, che rimane saldamente tra le fila del Pd: “All'inizio, e non l'ho mai nascosto, ero contrario alla fusione fredda tra Margherita e Ds che diede vita al Partito Democratico. Da allora si è imboccata una certa strada e credo che il paese abbia ancora bisogno di un soggetto politico riformista come il Pd. A livello locale, si cammina con molta serenità anche se non condivido le motivazioni, non propriamente politiche, di chi se n'è andato. Sul prossimo futuro, Renzi farà la fine di Monti attestandosi su un 3-5 per cento a livello nazionale”.

Sul fronte renziano, chi “rimane alla finestra” (e dentro al Pd) è Renzo Belossi, consigliere comunale del gruppo Candelo Città Possibile: “Vedo in giro tanta confusione e smarrimento: fin dagli inizi, ho sostenuto Renzi ma ora non sono così convinto del suo progetto politico e delle modalità che hanno portato alla scissione. Resto, per ora, all'interno del Pd”. Una scelta che non muterà i rapporti con il compagno di lista Ceria all'interno dell'assemblea comunale: “Il nostro raggruppamento -conclude Belossi- è un contenitore civico: Ceria ha imboccato la sua strada ma non cambieranno i rapporti tra noi. Il piano locale e nazionale è oltremodo differente”.

Chi si unirà ben presto a Italia Viva è l'ex sindaco di Sordevolo (e già candidato a Biella per la coalizione di liste civiche) Riccardo Lunardon, renziano della prima ora e fuoriuscito dal Pd già dal novembre scorso: “Sarò nel nuovo gruppo biellese che nascerà. A volte è meglio avere il coraggio di uscire dalla porta principale. Tuttavia alcuni addii mi hanno fatto riflettere perchè se uno si professa renziano, non può chiedere di votare Corradino o Lega, come accaduto nelle passate elezioni comunali. Ora, però, guardiamo al prossimo futuro in maniera differente; non c'è ancora nulla di definito o di strutturato ma non escludo che un domani possa esserci un dialogo tra Italia Viva e l'esperienza delle liste civiche di Biella”.

Osservatore esterno delle vicende in casa Pd, è il sindaco di Mongrando Antonio Filoni, per molti un punto di riferimento nel mondo di sinistra: “Continuo, insieme ad altri, a cercare un casa in quella direzione. Purtroppo nulla di nuovo si vede all'orizzonte e le divisioni interne strappano i titoli dei giornali, continuamente. Siamo in una fase di stallo ma è certo che la vera sinistra non esiste più. A chi oggi si professa tale, consiglio vivamente di ascoltare i bisogni delle persone”.



Non resta, quindi, che attendere le prossime mosse del fu "rottamatore" Matteo Renzi, in vista della prossima Leopolda di Firenze.