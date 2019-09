Ronco Biellese: le mostre alla Sagra del Pailet 2019 FOTO

Ancora un po’ di attesa, a Ronco Biellese, per la 18a Sagra del Pailet, il tegamino di terracotta che è diventato il simbolo della festa organizzata dalla pro loco per mantenere viva la tradizione delle “bielline”. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le altre associazioni del paese.

Come al solito la sagra ruota intorno all’ Ecomuseo della Terracotta, che sarà sede di esposizione, e all’ex Fornace Cantono dove sarà allestito il laboratorio per la manipolazione dell’argilla. Anche la via principale e la piazza centrale del paese saranno teatro di animazioni che porteranno un clima di festa e di allegria. Sabato 21 Settembre, al Laboratorio delle Terrecotte in Via Roma, sono già state inaugurate le mostre personali di Francesca Formia e di Roberto Castellano ceramisti di Castellamonte.

“Organiche Impressioni”, la mostra personale di Roberto Castellano. Nell’esposizione sono presenti contemporaneamente due diversi progetti. Sulle pareti pannelli in gres e ingobbi raffiguranti volti dallo stile molto libero ed essenziale. La materia grezza e ruvida svela la sua natura organica e la freschezza e immediatezza del gesto sono un segno vigoroso dell’intervento umano. Nel tavolo centrale una raccolta di teiere dalle forme morbide ma decise svelano una raffinata ricerca del dettaglio e giocano sull’accostamento di materiali diversi come legno e ceramica. Il bianco con qualche accenno di colore è il motivo unificante di tutta la raccolta.

“Le Marise” di Francesca Formia sono ragazze allegre e spensierate, si godono la vita. Amano il cibo e i colori. Credono di essere sempre in forma e alla moda. Nei loro discorsi sono ricorrenti parole come: peperonata e naftalina.

Tante altre esposizioni troveranno il loro posto in occasione della Sagra del Pailet e verranno aperte sabato 5 ottobre alle 17,30:

“Tra Passato e Futuro”

Mostra personale di Cristian e Maurizio Grandinetti

Maurizio e Cristian Grandinetti I fratelli Grandinetti sono ceramisti di Castellamonte. Maurizio è stato presidente dell’asso-ciazione Artisti della Ceramica di Castellamonte. Ha frequentato il Liceo Artistico “F. Faccio” ed ha conseguito un master presso il Museo d’Antichità delle Belle arti di Torino. Le sue opere raffigurano prevalentemente immagini di luoghi surreali realizzate con varie tipologie di terra. La sua professione lo porta a dedicarsi al restauro di porcellane, gres e terracotte. Cristian è un artista autodidatta in continua evoluzione sia tecnica che artistica. L’approccio alla ceramica avviene per la prima volta nella metà degli anni 2000, nel contesto della mostra della ceramica di Castellamonte. Dal 2006 le sue opere sono esposte annualmente all’esposizione castellamontese.

“Ceramiche da favola"

Scuola delle Terracotte di Ronco Biellese

Per il quinto anno consecutivo il vivace gruppo del Laboratorio delle Terrecotte di Ronco Biellese partecipa alla Sagra del Pailet con una piccola mostra di sculture in ceramica, cogliendo così l'occasione per sperimentare e imparare nuove tecniche di lavorazione e decorazione. “Le favole” sono l’argomento scelto come guida per questa esposizione che, come l’arte della ceramica, sono in grado di tirar fuori il bambino che è in ognuno di noi! Nello spazio adiacente l'esposizione verranno presentati i nuovi corsi 2019/20 per adulti e bambini, da non perdere.

“Geometrie organiche”

Mostra personale di Raffaele Russo

Raffaele Russo Alla sagra presenta opere in marmo tratte da diverse serie tra cui “Geometrie organiche”. La sua ricerca spazia dal figurativo all’astratto creando una sintesi con le conoscenze acquisite nel campo del graphic design. Sempre alla ricerca dell’essenza della forma, crea contrapposizioni cromatiche e percettive, in un dialogo intenso tra luce e ombra al fine di rivelare il fascino della materia, spingendo ad un’analisi attenta delle superfici. I media prediletti sono il marmo in tutte le sue varianti, ed anche alcune pietre, indagandone le potenzialità espressive e sensoriali. Inizia a scolpire da autodidatta, frequenta laboratori artistici a Pietrasanta in Toscana e nel 2018 partecipa al Simposio Internazionale di scultura monumentale in marmo in Turchia presso l'università di Ankara. E’ attivo con esposizioni personali e collettive in gallerie d’arte e spazi pubblici.

“I colori della musica”

Mostra personale di Franco Brunatto

Franco Brunatto Ha cominciato a dipingere all' età di 12 anni paesaggi ispirati ai pittori impressionisti, in modo speciale Van Gogh. Verso i 18 anni la scoperta dell' espressionismo astratto di Rothko, Pollock e Burri lo spingono verso l'astrattismo e inizia così una ricerca artistica personale che lo porta verso l'informale. Autodidatta, ha formato la sua cultura artistica gironzolando intorno al pianeta e incontrando artisti e galleristi di fama internazionale. Ha vissuto in Svizzera, Francia, Germania Svezia ed ha fatto poche mostre ma in gallerie di alto livello (Quaglino a Torino, Pinacoteca a Roma, Wurzner a Dusseldorf ed altre). Da qualche tempo vive a Ronco Biellese . Tra le varie interpretazione pittoriche dell’artista, la mostra che presenta alla sagra è incentrata sulla sua capacità di trasportare nella pittura le sensazioni che prova ascoltando la musica classica. Vivaldi, Ravel, Beethoven, Debussy suscitano in Franco delle emozioni che riesce a trasformare in suggestivi quadri dai delicati colori.