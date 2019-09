Da “Armonia in Equilibrio” ASD arriva il corso di Danza Contemporanea con Martina Cassinelli

Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 20, alla piscina-palestra Armonia in Equilibrio ASD (via Milano 54 a Vigliano Biellese) inizierà la lezione di prova gratuita per i corsi di danza contemporanea, tenuti da Martina Cassinelli.

Martina Cassinelli è insegnante di danza contemporanea. Inizia a studiare danza all’età di 8 anni, facendo prima un anno di classica, per poi dedicarsi al modern jazz, all’interno di diverse scuole di Biella. Ha poi iniziato a seguire le lezioni e i corsi di Stefano Cristofanello, il quale ha fatto scoprire in lei l’amore per la danza contemporanea.

“Stefano è l'insegnante che mi ha accompagnata per quasi 15 anni di studio – spiega Martina – Nel 2016 sono diventata la sua assistente, per poi lasciarmi il posto come insegnante presso l’Opificio dell’Arte. La danza contemporanea per me è la pura espressione del corpo, un corpo che impara a conoscersi e a conoscere ciò che lo circonda attraverso la libertà, l’improvvisazione e la fiducia verso il proprio partner di ballo, che lo accompagna in questa scoperta”.

Nel 2017, dopo un anno da assistente, Martina diventata insegnante e inizia ad occuparsi dei corsi e delle coreografie per le loro performance. La più recente è stata quella che ha realizzato in occasione dello spettacolo “Padre e Figlio” a Palazzo Gromo Losa (organizzato dall'Opificio dell'Arte).



Per info: 348 0085486 oppure 340 3069592 (Martina Cassinelli)

Sito: www.armoniainequilibrio.com