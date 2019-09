Sabato sera, alle 21, presso il centro sociale di Ponderano inizierà la 10° edizione di Autunno a Teatro, organizzato dalla pro loco in collaborazione con il comune e sotto la sapiente regia di Anna Bruni. Si inizierà con il gruppo teatrale di Carmagnola, attivo dal 1971, new entry dello scorso anno e molto apprezzato dal nostro pubblico. La commedia è liberamente tratta dal famoso libro di Chapman: Una chiave per due.

Per info contattare la segreteria al numero: 3388534646