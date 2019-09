Vercelli: Ergastolo per Caleb Merlo Ndong

Condanna all'ergastolo per Caleb Ndong Merlo, il 38enne di origine camerunense accusato dell'omicidio della mamma adottiva, la vercellese Paola Merlo.

La sentenza, emessa dalla Corte d'Assise di Novara, ha accolto, dunque, la richiesta avanzata dall'accusa, sostenuta dai pubblici ministeri Davide Pretti e Francesco Alvino.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 10 luglio 2018, al termine dell'ennesima lite nata per motivi economici, Caleb ha ripetutamente colpito la madre adottiva fino a ucciderla, per inscenare poi un incidente domestico. Un piano criminoso che, secondo l'accusa, era stato premeditato dall'uomo, schiavo delle macchinette e alla continua ricerca di denaro per assecondare la sua dipendenza.