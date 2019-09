Raggirato per 540 euro un ristoratore biellese

Il 25 settembre è stato contattato da una voce femminile che ha prenotato una tavolo per 7 persone e ha chiesto gentilmente di acquistare del vino pregiato da una enoteca ben precisa, per essere servito durante la cena. Così ha fatto il ristoratore biellese facendosi consegnare un cartone di bottiglie, risultate poi essere di scadente qualità. Nel colloquio preliminare la donna avrebbe assicurato il titolare del ristorante che sarebbe passata a saldare il conto. L'uomo ha tentato invano di ricontattare telefonicamente la "cliente". Rassegnato, si è così recato nella vicina caserma dei carabinieri per denunciare il fatto. Non è la prima volta che la "truffa del vino" colpisce un commerciante. Ora i militari stanno indagando sull'accaduto.