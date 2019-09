Tre auto coinvolte nell'incidente sulla Trossi a Gaglianico: un 65enne è rimasto ferito. Traffico bloccato FOTO

Incidente stradale intorno alle 15,15 sulla strada Trossi, direzione Verrone, all'altezza della rotonda in entrata verso Gaglianico centro. Tre auto coinvolte: una Fiat Punto, una Range Rover e una Lancia Y che si è capottata. Due automobilisti sono stati medicati sul posto mentre per il guidatore della Lancia, un uomo di 65 anni, è stato necessario il trasporto in ospedale per le ferite riportate nello scoppio degli airbag.

A bordo con lui c'era anche il suo cagnolino che è rimasto illeso. Sono intervenute le pattuglie della squadra volante e della polizia locale di Gaglianico, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Saranno proprio gli uomini del comandante Mauro Casotto ad accertare la dinamica dell'incidente anche con l'ausilio delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza presenti. La due volanti della polizia invece si sono occupate della viabilità. Traffico bloccato in direzione Verrone e lunghe code sulla Trossi.