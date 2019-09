Un controllo stradale a Masserano ha permesso ai carabinieri del Norm di Cossato di individuare e denunciare I.F. 32enne biellese. A seguito della perquisizione, in auto e tra le mura domestiche, sono stati scoperti meno di 4 grammi di eroina e 0,5 di cocaina oltre a due bilancini di precisione. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso spaccio.