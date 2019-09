E' stato ricoverato in codice giallo un'anziano di 77 anni investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, via Mazzini a Cossato. L'incidente è avvenuto ieri sera alle 21,15 nelle vicinanze della pizzeria La Bussolo. L'investitrice è una 7enne residente a Masserano alla guida di una Hyundai i10. Oltre all'ambulanza del 118 sono intervenuti anche i carabinieri. L'uomo è attualmente in attesa della prognosi.