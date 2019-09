Una giornata con AIDO: partita di calcio femminile e concerto al Chiostro san Sebastiano

Appuntamento a sabato 28 settembre con AIDO Associazione Italiana Donatori organi, tessuti e cellule sezione di Biella in collaborazione con CRAL ASL BI per la XVIII Giornata Nazionale Aido “Donare un organo…un gesto semplice…pieno di vita”.

“Sarà una giornata all' insegna dello sport e della musica per ribadire l'importanza che può avere Donare degli organi – commenta l’associazione -. Solo nella provincia di Biella sono circa 108 i trapiantati di reni, polmoni,fegato e cuore. Molto attivo presso il nostro ospedale e ' la donazione tra viventi per quanto riguarda i reni sono circa 40 le coppie”.

La giornata partirà alle 15 con “Un goal per la solidarietà”, partita di calcio femminile al campo sportivo Sportec Center di Gaglianico. Le 2 squadre a sfidarsi sul campo saranno C.R.A.L. ASL Biella vs Amise Football Club Bergamo. Sarà anche presente una delegazione della Biellese Calcio Women, neo promessa in serie C.

Alle 18,30, dopo la partita, Pizzata con le atlete dove è obbligatorio confermare la propria presenza entro il 25 settembre al numero 324 6072652. Dopo la cena l’evento non si ferma.

Alle 21 concerto a ingresso libero della band “Il cantante della solidarietà” di Salvatore Ranieri al Chiostro San Sebastiano. Ranieri e la sua squadra portano da circa 20 anni, attraverso la musica, sostegno e impegno sociale in tutta Italia. Durante concerto verranno premiate le calciatrici e consegnate le targhe della giornata.

Durante tutta la giornata i volontari AIDO saranno sempre presenti per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sulla Donazione degli organi e proporre la pianta dell’ Anthurium simbolo della Solidarietà e Gli gnomi Donatori mascotte di AIDO Piemonte.