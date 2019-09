Al liceo artistico di Biella in arrivo 12 studenti colombiani

Dopo i tedeschi, al Liceo “G.e Q. Sella” arrivano i colombiani della scuola italiana “L. da Vinci” di Bogotà. Come ogni anno infatti il Biellese ospita in questi giorni gli studenti che nel loro “gran tour” in Italia fanno tappa tra Biella e Cossato. Lunedì e martedì quindi 12 allievi colombiani del terzo anno (corrispondente alla nostra quarta) trascorreranno le giornate con i ragazzi delle quarte F e H del Liceo Artistico.

Lunedì dopo l’accoglienza del dirigente Gianluca Spagnolo, è prevista una lezione a più voci sulla ceramica in preparazione alla visita che verrà effettuata il giorno successivo presso Palazzo Ferrero alla mostra in corso “Meraviglie Inner City/Good life” con opere di artisti contemporanei.