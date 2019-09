Ponderano, una mozione dalla minoranza sul lavoro per le fasce di età più avanzate

Nei giorni scorsi il Gruppo Consiliare Ponderano Merita ha depositato all’attenzione del Sindaco e della Giunta una mozione volta a sensibilizzare l’amministrazione sul tema del problema lavorativo per le fasce d’età più avanzate e sollecitare la creazione di progetto per aderire al bando della Regione Piemonte volto a promuovere l'inserimento di cittadini disoccupati over 58 in “cantieri di lavoro temporaneo e straordinario”. Una iniziativa che il gruppo di minoranza ritiene importante per favorire l'invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici.

Ammonta infatti a più di 6 milioni di euro l'erogazione, da parte della Regione, dei fondi messi a disposizione per questo progetto. I cantieri prevedono l'inserimento di disoccupati in attività temporanee o straordinarie per la realizzazione di opere di pubblica utilità gestite dai Comuni, Unioni di Comuni o altre forme associative e organismi di diritto pubblico con sede in Piemonte. L'intervento va a finanziare progetti nei campi dell'ambiente, della valorizzazione dei beni artistici e culturali, del turismo e dei servizi di importanza sociale, compresi i servizi alla persona, come la cura degli anziani e delle persone con disabilità. La durata dei cantieri è di un anno, che può essere prorogata, al massimo, fino a 18 mesi. Per poter usufruire di questa opportunità occorre aver compiuto 58 anni senza aver maturato i requisiti pensionistici, essere residenti in via continuativa in Piemonte nell'anno precedente alla domanda, essere disoccupati, non percepire ammortizzatori sociali e non essere inseriti in misure di politica attiva, compresi i cantieri di lavoro. Sono inclusi tra i destinatari i beneficiari di misure di sostegno al reddito di inclusione (REI) e del reddito di cittadinanza.

“Di sicuro un’opportunità che il Comune di Ponderano deve cogliere nel duplice interesse di favorire l’occupazione e rafforzare i servizi comunali con risorse preziose a sostegno dell’organizzazione dei dipendenti dell’Ente”, sottolinea Marco Romano, capogruppo di minoranza. “Il perdurare della crisi economica – spiega l'Assessore Regionale al Lavoro e consigliere di Ponderano Merita, Elena Chiorino – ha portato ad un aumento generale della disoccupazione non soltanto giovanile, ma anche in quelle fasce di lavoratori che speravano di essere ormai prossimi alla pensione”.