Friday For Future - "Biella c'è", l'urlo dei mille per le vie della città

Biella ha i suoi "Thunberg". Dopo due scioperi a livello mondiale sotto le aspettative (15 marzo e 24 maggio 2019) e con poche se non pochissime adesioni (20/30 ragazzi, ndr) i giovani di Biella questa volta hanno ingranato la marcia giusta, anche grazie ad Alessandro Pizzi e Onda Verde: “Oggi Biella c’è”. Gli studenti hanno preso in mano la loro opportunità di farsi sentire per fare la differenza e l'hanno ottenuta. Ritrovo alle 10 in piazza Duomo, venerdì 27 settembre 2019, con oltre 400 ragazzi delle superiori di Biella. Come un sol uomo, armati di striscioni e cartelloni, hanno reclutato tanti colleghi facendo tappa all’ingresso delle scuole di Biella, e arrivando a sfiorare quota 1000 presenze in strada. L'esercito di Biella per il clima si è fatto sentire, grida sincronizzate hanno ripreso le scritte sugli striscioni: "La Terra non è usa e getta", "Make Love not CO2", "Su le mani per il Pianeta", "Il futuro siamo Noi".

“Non ci ricordiamo un corteo così a Biella – commenta Alessandro Pizzi -. Sarebbe stato facile andare a Torino dove si sono radunati i ragazzi delle province piemontesi. Ma abbiamo puntato in alto e scommesso sulla nostra città”. Scommessa vinta, ma non su tutti i fronti. Al grande numero di giovani che hanno affollato le strade di Biella si sono affiancati, altrettanto grandi, ma ben più deludenti, le assenze dei loro insegnanti. “Al massimo 20 docenti - continua Pizzi -. Gli altri, tutti rinchiusi a scuola. Quando il corteo li ha chiamati a scendere in strada, non si sono mossi di un centimetro. Questa sì che è una sconfitta. Non sapranno mai cosa si sono persi”.

Una grande lezione di educazione civica, ambientale e di vita è stata appresa, in strada, da tutti quei ragazzi. “Abbiamo parlato di cambiamenti, abbiamo parlato di stato di emergenza, abbiamo parlato di futuro e di ambiente. Una lezione appresa da pari a pari, dove anche i giovani che avevano aderito per divertimento, si sono ‘messi in riga’, condiviso paure, speranze sul loro futuro e sul Mondo”.

Anche il sindaco Claudio Corradino ha partecipato, ospitando un gruppo di ragazzi e Alessandro Pizzi sulla balconata di Palazzo Oropa. “Grazie ragazzi per quello che fate – ha detto -. Per forza, per amore o per necessità dobbiamo cambiare, altrimenti non lo salviamo più questo pianeta”. Certo, le carte per la realizzazione di un nuovo centro commerciale e la cementificazione di un’area verde di Biella, stridono. “Tanti aspetti devono essere presi in seria considerazione dal sindaco Corradino – conclude Pizzi –, anche a livello di possibili migliorie dei nostri edifici scolastici”. Ma questa, oggi, è un’altra storia.