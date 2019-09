CISSABO quale gestore del Centro Antiviolenza di Biella insieme al Consorzio IRIS, in collaborazione con le Associazioni di Categoria CNA Impresa Donna e Confartigianato Biella l'Associazione Non Sei Sola - Uscire dal Silenzio Contro la Violenza gli enti ASL BI, Anteo Cooperativa Sociale Onlus, , Associazione Underground, Associazione di Promozione Sociale PaViol Percorsi Antiviolenza, promuove il progetto Diamo un Taglio alla violenza rivolto ai parrucchieri e ai centri benessere del territorio. In particolare tutti gli operatori del benessere sono invitati a un incontro informativo che si terrà il giorno lunedì 30 Settembre nella sala multimediale del Consorzio IRIS in via Caraccio n. 2 a Biella dalle 19 alle 21, in cui verranno presentati i servizi del territorio a contrasto della violenza di genere e si avrà l’opportunità di confrontarsi su questo fenomeno ancora oggi presente. In quella sede verranno distribuiti gli adesivi e il materiale informativo dei servizi.

Il Progetto “Diamo un taglio alla violenza” è promosso dal Centro Antiviolenza di Biella grazie al contributo della Regione Piemonte, insieme ai Consorzi Socio Assistenziali del Biellese Orientale e Occidentale C.I.S.S.A.B.O. e I.R.I.S., l’ASL BI, Anteo Cooperativa Sociale Onlus, l’Associazione Non Sei Sola - Uscire dal Silenzio Contro la Violenza, l’Associazione Underground, l’Associazione di Promozione Sociale PaViol Percorsi Antiviolenza, le Associazioni di Categoria CNA Impresa Donna e Confartigianato Biella. Nasce facendo riferimento a un’esperienza del Centro Antiviolenza di Asti “L’Orecchio di Venere e all’Accordo sottoscritto a Novembre 2018 dalla Regione Piemonte con il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane Piemonte con l’obbiettivo di invitare i parrucchieri piemontesi a trasformarsi in alleati delle donne vittime di violenza.

Gli operatori e le operatrici del benessere svolgono un lavoro importante a contatto delle donne e a volte possono intercettare situazioni difficili anche racconti di episodi di violenza di fronte ai quali ci si potrà trovare impreparati a rispondere. Le azioni del progetto intendono ampliare i punti rete sensibili al tema della violenza di genere e fornire informazioni corrette sui servizi presenti nel territorio Biellese. Le Associazioni di Categoria CNA Impresa Donna e Confartigianato Biella si sono subito resi disponibili a collaborare con il Centro Antiviolenza e a sostenere le iniziative del progetto attraverso i propri associati: - una campagna di sensibilizzazione che prevede l’esposizione in negozio dell’adesivo ““Se la tua vita sta prendendo una BRUTTA PIEGA chiedi aiuto” in cui vengono indicati il numero verde del Centro Antiviolenza di Biella 800 322 214 e il numero nazionale antiviolenza 1522; - un incontro informativo che si terrà il giorno lunedì 30 Settembre presso la sala multimediale del Consorzio IRIS in via Caraccio n. 2 a Biella dalle ore 19 alle ore 21, in cui verranno presentati i servizi del territorio e in cui si avrà l’opportunità di confrontarsi sul tema della violenza di genere. In quella sede verranno distribuiti gli adesivi e il materiale informativo dei servizi.

L’invito è rivolto a tutti gli operatori del benessere anche a coloro che non sono associati alle due associazioni di categoria. Il progetto proseguirà nei mesi di Ottobre e Novembre 2019 perché CNA e Confartigianato Biella invieranno l’adesivo ai propri associati e coloro che non lo sono potranno ritirarlo sempre presso CNA Via Repubblica 56 - Biella Tel: 015 351121 - e Confartigianato Via Galimberti 22 – Biella Tel: 015 8551711 , oppure presso il Centro Antiviolenza, Via Caraccio 4 – Biella. Orari lunedì 14-15,30; martedì 9,30-11,30; mercoledì 12,30-14; giovedì 15-17; venerdì 12,30-14. Numero Verde 800 322 214.