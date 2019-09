A Mongrando si ricorda la caduta del Muro di Berlino, Filoni: “No ai muri della vergogna”

Continua a far parlare di sé il comune di Mongrando. Lunedì prossimo, nel corso del consiglio comunale, si parlerà, tra i vari punti all'ordine del giorno, della mozione “Contro i muri della vergogna”. Un atto concreto “visto considerato – spiega il sindaco Antonio Filoni – che il 9 novembre di quest'anno ricorre il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino. Il simbolo di un'epoca molto buia e drammatica di divisione e contrapposizione segnata dalla Guerra Fredda”.

Da allora, come ricordano i promotori della Tavola della pace, altri 62 muri e barriere sono stati eretti nel mondo dopo l'abbattimento del Muro di Berlino, dividendo popoli e nazioni e altri sono ancora in costruzione in Europa e nel mondo. “Sono convinto – prosegue il primo cittadino - dell'assoluta necessità di promuovere sul nostro territorio la coesione sociale e di rafforzare il senso di appartanenza alla nostra comunità. Per questo chiederemo di votare una mozione contro i muri della vergogna aderendo alla Giornata nazionale di mobilitazione indetta il 9 novembre dalla Tavola della pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani”.

Ma non solo. Il Comune invita tutte le scuole del territorio a dedicare il prossimo 9 novembre alla realizzazione di iniziative di conoscenza, riflessione, dialogo e impegno che possano consentire a tutti di riflettere sui valori della libertà, della fraternità, della pace e dei diritti umani; inoltre, sempre il Comune, aderirà domenica 10 novembre al pellegrinaggio ad Oropa (organizzato dalle parrocchie del paese in collaborazione con la sede locale dell'associazione Centro Orientamento Educativo) senza dimenticare l'esposizione, all'esterno del palazzo comunale, uno striscione con la dicitura: “9 Novembre, giornata nazionale contro i muri”.