Trent’anni di AIMA, un autunno di eventi per celebrare un traguardo importante

Sono passati trent’anni dal momento in cui a Biella prese avvio una sezione territoriale dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA). Tre decenni che hanno segnato tappe importanti e che l'associazione vuole festeggiare con un calendario di eventi e iniziative che fino alla fine dell’anno.

Il 14 ottobre al centro Mente Locale si svolgerà la conferenza stampa regionale per la presentazione dei dati conclusivi del progetto “PieMEMOnte, insieme per la memoria” di cui AIMA Biella è stata capofila e che ha coinvolto altre cinque associazioni Alzheimer tra Asti, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e Chieri. Il progetto ha offerto la possibilità a centinaia di persone over 65 di effettuare un “controllo” dello stato di salute della memoria direttamente in farmacia.

Il 24 ottobre, invece, al Teatro Sociale si terrà la serata “30 di AIMA e il viaggio continua”. Sarà un momento per ripercorrere questi tre decenni con immagini e testimonianze. Il programma della serata prevede la partecipazione della Banda Giovanile ANBIMA, diretta da Riccardo Armari. AIMA ringrazia l’assessore Isabella Scaramuzzi e il Comune di Biella per il supporto nell’organizzazione di questo che sarà l’evento centrale del trentennale.

Tutti i mercoledì di novembre, ciclo di concerti-aperitivo con voci femminili e accompagnamento. L’iniziativa dal titolo “Tutti insieme per AIMA - Musiche dal mondo” è promossa in collaborazione con 50&Più e il Biella Jazz Club. I concerti cominceranno sempre alle 19. Sempre a novembre, partirà un nuovo progetto pilota di stimolazione cognitiva digitale che prevede l’uso di tablet e del software Smartbrain. Proprio in occasione del trentennale, verrà lanciata inoltre la campagna lasciti con una pubblicazione dedicata che sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.

Le iniziative del trentennale sono state presentate lo scorso giovedì 19 settembre, in una conferenza stampa al centro Mente Locale di via Gramsci. In quell’occasione, il presidente Franco Ferlisi ha citato le attività recenti e le collaborazioni importanti con la Regione, l’ASL Biella e il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze. Il dottor Adriano Guala, primario emerito della Geriatria, ha ricordato invece i primi passi di AIMA nazionale nel 1985 e la fondazione di una sezione a Biella nel 1989 con Silvana Scaramuzzi.