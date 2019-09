L'Edilnol scappa, ma viene ripresa e superata nell'ultimo quarto: Orzinuovi vince 71-72

Nuovo test amichevole per Edilnol Pallacanestro Biella che al PalaBasiglio di Milano 3 affronta l’Agribertocchi Orzinuovi, compagine militante nel Girone Est. Coach Galbiati ha a disposizione tutto il roster, eccetto i lungodegenti Deangeli e Lombardi.

PRIMO QUARTO - Il tecnico rossoblù inizia la sfida schierando Saccaggi, Bortolani, Polite, Donzelli e Omogbo. I primi punti arrivano dalla lunetta con Donzelli che fa il pieno a cronometro fermo, Mekowulu risponde con una super schiacciata. La partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con l’Edilnol che prova a mettere la freccia con due triple dal sapore USA firmate da Polite e Omogbo (14-6) che convincono coach Salieri a chiamare minuto. Al rientro in campo Bossi punisce dalla lunga distanza, ma Massone risponde con la penetrazione del nuovo +7 (16-9). Bossi e Mekowulu confezionano il rientro dell’Agribertocchi con un parziale di 4-0. Al termine del primo quarto è +1 Edilnol sul 16-15.

SECONDO QUARTO - Lo starting five rossoblù è composto da Saccaggi, Bertetti, Polite, Donzelli e Omogbo. Un’altra conclusione pesante di Polite, seguita da un canestro in contropiede di Omogbo, ridà il vantaggio all’Edilnol (23-18). Orzinuovi non vuole far scappare i rossoblù e riagguanta la parità a quota 23 con un 5-0 firmato Ferraro-Galmarini, ma Bortolani risponde dall’arco. Donzelli e Bortolani segnano dall’arco per un nuovo +9 sul 34-25. Un canestro in contropiede di Giordano Bortolani porta l’Edilnol avanti di 11 lunghezze, il massimo vantaggio biellese, con coach Salieri che ferma la partita. Al rientro sul parquet una palla rubata porta Donzelli a schiacciare il +13. Un 2+1 di Mekowulu interrompe il digiuno di punti di Orzinuovi, ma l’Edilnol rimane saldamente in comando (42-30). All’intervallo è +10 Biella sul 42-32.

TERZO QUARTO - Si riparte con in campo Saccaggi, Massone, Bortolani, Polite e Omogbo. Quest’ultimo lascia il parquet dopo pochi secondi per un contatto a rimbalzo senza più rientrare, sostituito da Barbante. Orzinuovi parte coni canestri di Mekowulu e Siberna, a cui risponde Barbante dalla lunetta (44-36). Una tripla di capitan Saccaggi ridà il +11 all’Edilnol, con l’Agribertocchi che prova a rientrare senza successo. Bortolani dai 10 metri segna un canestro che dà 12 lunghezze di vantaggio a Biella e si ripete poco dopo dalla stessa distanza (55-40). Orzinuovi non ci sta e con un 7-0 dimezza lo svantaggio. Sul 55-47 si conclude la terza frazione.

ULTIMO QUARTO - Massone, Bertetti, Pollone, Polite e Donzelli sono i cinque scelti da coach Galbiati per iniziare l’ultimo quarto di gioco. Polveri bagnate per entrambe le squadre nei primi due minuti, con Perin che riporta a -5 Orzinuovi con un canestro da tre punti. L’Agribertocchi torna a un possesso di svantaggio con un appoggio di Ferraro, con Biella che interrompe il digiuno offensivo con un canestro di Saccaggi (57-55). Siberna dall’angolo porta avanti Orzinuovi, un parziale di 18-2 che rimette in partita l’Agribertocchi. Saccaggi e Bortolani trovano il fondo della retina per il nuovo vantaggio Edilnol che allunga con una rubata di Donzelli (62-58). Orzinuovi è una squadra tosta e con un 2+1 di Siberna torna avanti. Una tripla di Perin dà il +4 a Orzinuovi sul 62-66. Saccaggi dalla lunetta ricuce sul -2, ma Mekowulu non trema a cronometro fermo (64-68 a 48’’ dalla fine). Saccaggi è l’ultimo ad arrendersi e fa 3/3 ai liberi riportando Biella a -1. Bossi, fermato fallosamente da Massone, fa il pieno a cronometro fermo ridando un possesso pieno di vantaggio a Orzinuovi. Bortolani sbaglia la conclusione pesante, ma lo 0/2 ai liberi di Mekowulu dà un’ultima chance a Biella con Bortolani che segna il primo libero e sbaglia di proposito il secondo, ma il rimbalzo è preda di Mekowulu che dall’altra parte del campo chiude il match. Al PalaBasiglio termina 71-72 con la tripla di Saccaggi sulla sirena che rende meno consistente il passivo. Si torna in campo sabato pomeriggio a Fiorenzuola per l’ultima amichevole della stagione contro Ravenna. L’ultimo test prima di iniziare a fare sul serio.

Edilnol Pallacanestro Biella - Agribertocchi Orzinuovi 71-72

Parziali: 16-15, 42-32, 55-47Edilnol Pallacanestro Biella: Saccaggi 17, Bortolani 20, Polite 10, Donzelli 11, Omogbo 9, Massone 2, Bertetti, Pollone, Barbante 2, Blair ne. All.: Paolo Galbiati, assistenti Iacopo Squarcina, Carlo Finetti.

Agribertocchi Orzinuovi: Galassi ne, Bossi 11, Parrillo 2, Perin 7, Ferraro 13, Galmarini 8, Siberna 12, Mekowulu 19, Guerra ne, Bryan ne, Negri. All.: Stefano Salieri.