Calcio: "Coerver Coaching" per le giovanili dell'Apd Us Gaglianico

Sabato mattina dalle 9 raggiungeranno al campo di via Napoli a Gaglianico, gli istruttori di Coerver Coaching, una scuola di calcio con sede a Milano. La lezione di approfondimento è mirata a sensibilizzare i ragazzi per l'uno contro uno ed è accessibile alle annate del 2009 e 2010 della società Apd Us Gaglianico.

"Quest'anno puntiamo molto sulla tecnica individuale dei ragazzi e sull'aspetto formativo dei nostri allenatori in società per un futuro interessante -precisa la dirigenza del club-. Speriamo di avere in seguito un buon bacino per il nostro settore giovanile. Per i tecnici è un'opportunità non indifferente per apprendere metodologie verso i ragazzi e accrescere il loro bagaglio tecnico". Il programma di sabato prevede 1 ora in aula, dalle 9 e poi in campo con i ragazzi fino ad esaurimento esercizi.

Cos'è il Coerver Coaching. Nato in Olanda negli anni '80, all’interno di uno dei più importanti settori giovanili, quello dell’Ajax di Amsterdam, è il sistema di insegnamento del gioco del calcio più utilizzato del mondo attraverso lo sviluppo delle capacità tecniche e tattiche individuali e coordinative. Nel corso degli anni è diventato uno dei più innovativi programmi didattici utilizzato da federazioni nazionali, club professionistici, star del calcio e allenatori di altissimo livello.

Obiettivi – Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative di base con e senza palla. – Miglioramento del bilanciamento e della flessibilità articolare. – Programmi di allenamento fantasiosi e divertenti. – Sviluppo e consolidamento della lateralità. – Miglioramento della tecnica di gioco individuale e di squadra. – Miglioramento della velocità (ripartenze, reazioni e sprint). – Programmi che siano adatti a seguire giocatori di tutti i livelli e abilità.