Basket: SM Fanton Biella spumeggiante, Vercelli Rices battuti 90-57 al Pala BonPrix 

La sconfitta di giovedì scorso sul campo dei Vercelli Rices non era andata giù a coach Gianpiero Bertetti. L'allenatore dell'SM Fanton Biella aveva chiesto ai suoi un atteggiamento diverso per la rivincita in programma tra le mura amiche del Pala BonPrix e ha avuto la risposta che si aspettava: 90-57 il finale dei cinque quarti giocati ieri sera contro i Rices. Un bel passo in avanti in vista dell'esordio nel campionato di C silver, in programma domenica 6 ottobre a Cuneo.

Coach Bertetti ha schierato il quintetto Dotti, Murta, Vercellino, Santarossa, Castagnetti: dopo un inizio balbettante (10-11 a metà primo periodo), sono stati i giovani della panchina a dare la scossa. Alberto con 7 punti consecutivi, Guelpa, Squizzato, Maffeo e Bergamaschi alzando l'intensità difensiva. Parziale di 26-4 in 7' e Biella vola sul +20 già prima della pausa lunga, mettendo al sicuro il risultato. Il resto del match è un test utile a coach Bertetti per vedere all'opera tutti e 14 i giocatori portati a referto. Buone indicazioni dai senatori Castagnetti, Murta e Vercellino. «Sono soddisfatto della prestazione della squadra» ha detto il coach dell'SM Fanton «che ha avuto tutt'altro atteggiamento rispetto al ko di Vercelli.

I ragazzi che sono entrati dalla panchina si sono fatti trovare pronti e ci hanno permesso di costruire il primo break. La gestione di un roster così ampio e di qualità sarà una delle chiavi della nostra stagione». Prossimo e ultimo appuntamento pre campionato domenica sul campo di Trecate, squadra che giocherà la serie C Gold.

SM FANTON BIELLA-VERCELLI RICES 90-57 (21-11; 45-28; 60-38; 74-46).

Teens. Brusasca 2, Murta 10, Maffeo 4, Dotti 9, Santarossa 2, Alberto 12, Castagnetti 14, Chiavassa 2, Bergamaschi 2, Cerri 8, Corongiu 2, Squizzato 9, Guelpa 4, Vercellino 10. Allenatore: Gianpiero Bertetti.