A Città Studi la decima edizione del Torneo Internazionale “Città di Biella”

Dal 27 al 29 settembre prossimi torna l’appuntamento con il Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Biella”, organizzato dallo Scacchi Club Valle Mosso, che giunge alla decima edizione e che per l’ottava volta si svolge nella splendida cornice della Biblioteca di Città Studi. Era infatti il 1990 quando lo Scacchi Club Valle Mosso iniziava un’avventura che mai avrebbe pensato così carica di successo e di apprezzamento da parte di tanti giocatori di scacchi: ogni edizione ha superato quota 100 partecipanti (record alla terza con 167) per un totale di 518 giocatori che, una o più volte hanno giocato al “Città di Biella”.

Anche la decima edizione si annuncia molto partecipata: tra i giocatori preiscritti attesi a Biella sottolineiamo il Grande Maestro russo Sergey Ivanov, vincitore dell’ottava e della nona edizione, ed i Maestri Internazionali italiani Paolo Vezzosi (già trionfatore alla prima edizione) ed Angelo Damia. Tra i giocatori di punta anche il Maestro FIDE Giuseppe Lettieri, mentre i colori biellesi saranno difesi principalmente dal giovane Maestro dello Scacchi Club Valle Mosso Giovanni Siclari, che parte tra i primi sei giocatori più forti del torneo, e dal Maestro Marco Ubezio, tesserato per la Scacchistica Torinese.

Il torneo si disputerà suddiviso in tre Open, nei quali i giocatori saranno suddivisi in base alla loro forza di gioco utilizzando il loro punteggio internazionale chiamato Elo, similmente a quello che avviene nel tennis con l’ATP. Il gioco degli scacchi non prevede normalmente barriere di età e quindi, sulle scacchiere giocheranno uno contro l’altro anche giocatori con età largamente diverse. Tra i giocatori preiscritti molti sono i giovani Under 16 (circa il 30% del totale) e diversi anche gli Over 60 (circa il 20%), passando da due giovanissimi classe 2010 a giocatori decisamente più esperti di classe 1940, 1941 e 1943.

Il torneo è aperto al pubblico: l’ingresso è gratuito e l’unica – ovvia – richiesta è di mantenere il silenzio in sala di gioco: il via sarà dato venerdì 27 alle 19,30, sabato 28 si giocheranno il secondo ed il terzo turno (9,30 e 15,30), mentre domenica 29 alle 9 ed alle 14,30 sono programmati gli ultimi due turni, con la premiazione a seguire.