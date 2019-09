Musica e spettacolo: Si alza il sipario sulla nuova ricca stagione dell'Accademia Perosi

Repertori variegati, dagli autori più classici alle rarità, con un unico denominatore comune: l’eccellenza. Questa la ricca proposta della Fondazione Accademia Perosi per la stagione 2019/2020, sulla quale si alzerà il sipario alle 20,45 di lunedì 30 settembre. Anche per questa edizione, numerosi ospiti illustri si esibiranno da settembre a giugno 2020: orchestre, ensemble, solisti e interpreti internazionali, un’opera show e molto altro ancora per il pubblico biellese amante della grande "classica", per un totale di oltre 40 appuntamenti dei quali 18 in abbonamento.

La stagione partirà dal Teatro Sociale Villani con l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT, che aprirà la rassegna di concerti dal titolo “Eroica”, a cura del direttore Marco Alibrando. Eroica è il titolo del ciclo di concerti di OTM perché la Terza Sinfonia di Beethoven esprime pienamente l’intenzione di vivere, attraverso la musica, il proprio tempo. Perché fin dai due accordi introduttivi del primo tempo si presenta raccogliendo tutte le sensazioni della natura umana nell'impeto incalzante della giovinezza. Perché è carica di significati politici e artistici. Politici, giacché ispirati agli ideali della rivoluzione francese di libertà, uguaglianza e fratellanza. Artistici poiché raccoglie a sé idee musicali nuove, proiettate verso il futuro.

Composta da un organico variabile da venticinque a una quarantina di musicisti, l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT ha un repertorio che comprende opere dei musicisti classici, quali Bach, Mozart, Tchaikovsky, Mendelssohn, Grieg, Schubert, Prokofiev, Telemann, Beethoven, Mozart, ma anche programmi più contemporanei ed eterogenei. Nell’edizione del Festival MITO 2010, l’orchestra si è esibita a Torino e a Milano con un programma di musiche di Nino Rota riscuotendo un grande successo di pubblico. Tra i progetti più rilevanti dell’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT curati da Fondazione Accademia Perosi, si ricordano la tournée in Israele, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia e le esibizioni sotto le bacchette di illustri direttori. Lunedì, l’OTM si esibirà nella Sinfonia n. 3 di Ludwig van Beethoven, in un tributo ad Azio Corghi.

Gli appuntamenti della stagione

Il secondo appuntamento con la stagione si terrà venerdì 11 ottobre all’Accademia Perosi con la Chumachenco Violin Academy. Mercoledì 23 ottobre sarà la volta di Arlene Miatto Albedas (soprano), Marianna Mappa (soprano) e Diego Mingolla (pianoforte). Venerdì 15 novembre l’Accademia Perosi ospiterà poi Nathalie Clein (violoncello), mentre il 29 il quartetto Van Kuijk si esibirà a Palazzo Gromo Losa. Sabato 14 dicembre tornerà l’Orchestra Talenti Musicali al Sociale. Venerdì 20 l’accademia Perosi ospiterà Concerto e Zoom! Fffortissimo a cura di Alberto Sinigaglia. Il nuovo anno si aprirà il 12 gennaio con il Quartetto Caravaggio al Perosi, mentre lunedì 20 sarà il turno dei violinisti Zhang Jing Zhi ed Elisa Scudeller. Sabato 8 febbraio ci sarà Galileo vs. Galilei al Teatro Milanollo di Savigliano e mercoledì 26 febbraio Alexander Malofeev salirà sul palco del Sociale di Biella.

Il progetto Shostakovich sarà protagonista del mese di marzo all’Accademia Perosi martedì 17 e giovedì 19. E poi ancora, sabato 4 aprile, il Sociale ospiterà nuovamente l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT. Venerdì 15 maggio trasferta a Torino per l’opera show l’Anfora di Clio mentre il 29 si torna a Biella, a Palazzo Gromo Losa, con Konstantin Bogino e Miomira Vitas. Ultimi due appuntamenti sabato 6 e venerdì 29 giugno a Palazzo Gromo Losa, dove andrà in scena Lincoln, gli ultimi giorni e si esibiranno i musicisti del quartetto Werther.

Info e costi

L’abbonamento include il trasporto in bus per gli appuntamenti fuori provincia.

I platea e I ord. palchi euro 35,00

II platea e II ord. palchi euro 25,00

Galleria euro 15,00

Loggione euro 5,00

Abbonamenti e Biglietti su: www.accademiaperosi.org/concerti.php.