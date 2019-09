"La torre dai mille suoni", per affrontare coi bambini il tema dello sfruttamento minorile

Sabato 28 settembre, alle 16.30, al Centro Culturale Le Rosminiane verrà presentato il libro con CD musicale "La torre dei mille suoni", di Roberta Invernizzi, destinato a bambini dai 5 agli 11 anni: una storia/favola, illustrazioni anche da colorare, canzoni da cantare, con testi in italiano, francese e inglese, attività-giochi interdisciplinari da svolgere individualmente o in gruppo/classe.

L'avventura di Dino e Dana, due fratelli impegnati nella soluzione di un mistero, diventa un viaggio di scoperta e crescita grazie all'incontro con numerosi strumenti musicali, ciascuno con la propria storia e identità, con Nonno Silenzio, il Direttore d'Orchestra, un gatto azzurro e un vero Premio Nobel.

Proprio quest'ultimo personaggio offre lo spunto per lo sviluppo di un tema importante, lo sfruttamento del lavoro minorile, che riguarda soprattutto le aree più povere del nostro pianeta. Dino e Dana si proporranno così come paladini per affermare che la musica e il silenzio sono diritti per tutti i bambini del mondo, che devono poter essere davvero bambini e vivere come tali, giocando e imparando. Un progetto sostenuto da ANBIMA, MIUR e ILO.