Il dado è tratto, Barazzotto lascia il Pd: “La proposta di Renzi è nuova e ricca di stimoli”

Dopo Filippo Regis e Fabrizio Ceria, anche l'ex consigliere regionale Vittorio Barazzotto annuncia l'addio dal Partito Democratico per unirsi al nuovo movimento politico di Matteo Renzi, Italia Viva. Contattato qualche istante fa al telefono, Barazzotto conferma la notizia e spiega che “i tempi sono maturi per dare il via ad un nuovo percorso. La proposta politica è nuova e ricca di stimoli. La descriverei come un'avventura in mare aperto con una rotta ben precisa: il cambiamento”.

Una svolta giunta al termine di alcune valutazioni che hanno spinto Barazzotto alla porta d'uscita: “Non rinnego nulla del mio passato: i rapporti personali restano e continueranno anche nel tempo. Purtroppo la nascita del Pd è stata una fusione a freddo con nodi mai disciolti in questi anni. Ci sono questioni nazionali e non che vanno affrontate in maniera diversa. I valori di base permangono ma dobbiamo cambiare il modo di porci alle grande sfide. Si è parlato molto del ruolo dei leader ma credo che non sia un peccato la leadership”.

Il dado è tratto e, nei prossimi giorni, l'esponente politico biellese si incontrerà con il futuro referente regionale di Italia Viva, Mauro Marino, senatore torinese e candidato lo scorso 16 dicembre alle primarie del Piemonte (che decretarono la vittoria del dem Paolo Furia, attuale segretario regionale), per delineare le prossime mosse. “Sono in programma incontri nelle varie province – spiega Barazzotto – e proprio in questi giorni vedrò Marino. C'è molto entusiasmo e partecipazione. Ora siamo tutti militanti e cerchiamo di allargare i consensi”. Aspettando la Leopolda del 18-20 ottobre, dove Matteo Renzi interverrà dal palco di Firenze per presentare le linee guida del suo partito. "Sarò presente, insieme a molti alti "- conclude Barazzotto.