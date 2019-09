Tornano a Masserano i corsi per piccoli artigiani

Con l'arrivo della stagione autunnale, ricominciano i corsi dei piccoli artigiani a Masserano. Quest’anno si ripropongono Monica Mauro in cartapesta, Andrea Brenna in cucina e la nuova maestra di ceramica Rita Torello. Novità di quest'anno, una lezione speciale di origami, in programma nel mese di maggio 2020. I corsi di cartapesta inizieranno il 5 ottobre e si concluderanno il 30 maggio 2020; quelli di cucina cominceranno il 30 settembre e finiranno il 4 maggio. Infine i corsi di ceramica avranno luogo dal 12 ottobre al 16 maggio.

“Si tratta di un'esperienza unica in cui i bimbi saranno i veri protagonisti – spiegano gli organizzatori - cimentandosi con materiali nuovi e dando forma a oggetti e giochi unici perché personalizzati, che poi si porteranno a casa”.