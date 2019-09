Sala: Le Guerre Stellari fanno tappa al Rifugio degli Asinelli

È un Grooming Day stellare quello in programma domenica 29 settembre al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese (BI). Ospiti d’onore saranno la 501st Legion Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, due dei gruppi di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm.

La passione per la saga va di pari passo con la beneficenza, scopo principale delle attività dei gruppi. Passeggiando tra i recinti sarà possibile imbattersi nei personaggi iconici della saga e concedersi una foto per un ricordo stellare della giornata. Sarà curioso osservare le reazioni degli asinelli davanti a questi strani visitatori.

L’iniziativa rientra nella Festa per i giovani supereroi del Rifugio, che hanno aderito alla campagna rivolta agli under 14 e che si sono impegnati a diventare paladini degli asinelli (per saperne di più: Club Junior). E per tutti i bambini ci sarà anche una divertente Caccia al Tesoro alla ricerca della carota perduta, che si inserisce nelle nostre iniziative per festeggiare i 10 anni di apertura al pubblico.

Ovviamente sarà dato grande spazio all’interazione e al grooming: al mattino e al pomeriggio i partecipanti potranno avvicendarsi nei recinti per passare del tempo in compagnia degli asinelli e spazzolarli con striglie e brusche.

La partecipazione al Grooming Day è libera, gratuita e senza prenotazione. L’evento si svolge all’aperto e, in caso di condizioni meteo avverse, potrà essere annullato (in caso di dubbi è possibile contattare il Rifugio degli Asinelli al numero 0152551831).

Il grooming è adatto a ogni età; i bimbi sotto i 6 anni dovranno essere accompagnati nei recinti da un adulto. Per tutti si raccomanda un abbigliamento adatto alle attività all’aperto e scarpe chiuse (perfetti gli scarponcini da trekking).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Ufficio stampa della Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” Tel 015 2551831 - 340 7412578.