Il mercatino del riuso fa tappa a Candelo

Sabato 28 settembre a Candelo, in piazza Marinai d'Italia, torna il "mercatino del riuso"; ultimo appuntamento per l'anno 2019. I mercatini del riuso hanno l'obiettivo di incentivare il riutilizzo degli oggetti al fine di evitare sprechi e ridurre i rifiuti. L'invito a partecipare è rivolto a tutti, ricordando che solo i residenti nel comune di Candelo possono portare i propri rifiuti ingombranti.

Dalle 8 alle 10 è prevista la consegna del materiale e la sua sistemazione nella piazza. A seguire, fino alle 12, avrà luogo la giornata del riuso aperta a tutti, residenti e non. Al termine, tutto ciò che non sarà stato prelevato dagli interessati, verrà raccolto dalla Seab. Si ricorda che, oltre al mercatino del riuso, il comune prevede due modalità di conferimento degli ingombranti, entrambe gratuite. Precisamente è possibile scegliere il servizio domiciliare su prenotazione.

In tal caso è sufficiente telefonare a Seab ai seguenti numeri verdi 800399760 oppure 800256463, è anche possibile inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 3474224966 indicando: tipo di raccolta (ingombranti), nome cognome cod. fiscale dell'intestatario della tassa rifiuti e una breve descrizione dei pezzi (max 5 pezzi). In questo modo si prenota il ritiro dei rifiuti ingombranti direttamente a casa in una data prestabilita. E' poi sempre possibile procedere con un conferimento diretto in Ecocentro - via per Candelo 135.

Anche questa modalità di conferimento è compresa nel servizio e non ci sono costi aggiuntivi, né spese per la cittadinanza. E' sufficiente recarsi all'ecocentro in queste fasce orarie: dal lunedì al venerdì 8.30-11.30 e 13.30-16.30, il sabato 8.30-11,30. Per grandi quantitativi di rifiuti ingombranti prima di andare all'Ecocentro si invitano i residenti a prendere contatti con il Comune, Ufficio Tributi ai numeri 015/2534200 015/2534122 o per mail: ufficiotributi@comunedicandelo.it al fine di velocizzare il conferimento. E' impegno dell'amministrazione comunale far conoscere le giuste modalità di conferimento dei rifiuti al fine di scoraggiare chi pone in essere comportamenti lesivi dell'ambiente e della comunità.