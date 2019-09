Da dove guardi il mondo in scena all'Opificiodellarte con la mostra Padre e Figlio

Si svolgerà domenica 29 settembre a partire dalle ore 16,30 presso Opificiodellarte lo spettacolo “Da dove guardi il mondo”, vincitore del “Premio scenario infanzia 2017” e realizzato in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Dedicato alla difficile arte dell’apprendimento e alla necessità nella vita di incontrare buoni maestri racconta la storia di Danya, una bambina di nove anni che fatica ad imparare a scrivere. Lungo il cammino della scrittura si ferma, perde pezzi ma, grazie all’incontro con quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, caratteriali e comportamentali uniche, impara a mettere insieme i pezzi fino a giungere al suo “punto di allegria”.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito degli eventi collaterali della mostra "Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto", curata da Alberto Fiz e realizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Fondazione Zegna. Il percorso espositivo è articolato in tre sedi del territorio biellese - Palazzo Gromo Losa e Cittadellarte - Fondazione Pistoletto a Biella e Casa Zegna a Trivero - pone in dialogo la produzione artistica di Michelangelo Pistoletto con quella del padre Ettore Pistoletto Olivero, alla riscoperta di un incontro tra generazioni in cui è possibile “lasciare un’eredità ai padri” (Michelangelo Pistoletto).

Per info e prenotazioni sullo spettacolo Segreteria Opificiodellarte da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19,30 – tel . 015-30901 – info@opificiodellarte.it.