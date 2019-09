Dal Nord Ovest - Un micio si salva da una caduta dal quinto piano

Malgrado l’impressionante volo, le lesioni sono recuperabili e il gatto è in cura in una clinica veterinaria. Intanto l’Asl To3 cerca il suo padrone o chi è disposto ad adottarlo.

Nei giorni scorsi, un micio di colore bianco si è incastrato nel cornicione del quinto piano dell’ospedale civile, vicino al reparto di pediatria. Per soccorrerlo, tra la preoccupazione di medici, infermieri e pazienti, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Quando sono riusciti a raggiungerlo, hanno provato a liberarlo, ma dopo qualche tentativo, il gatto ha fatto tutto da solo ed è partito di corsa, precipitando dal quinto piano. Chi lo ha visto cadere in terra, non avrebbe scommesso su cosa stava per succedere: malgrado il volo di svariati metri, il gatto ammaccato si è alzato sulle sue zampette.

I vigili del fuoco l’hanno quindi raccolto e affidato al veterinario dell’Asl che era in reperibilità. Quest’ultimo l’ha portato in una clinica convenzionata, dove ora è in cura e dovrebbe rimettersi, anche se bisogna aspettare il decorso. Intanto l’Asl cerca l’eventuale padrone, se, invece, si rivelasse essere un randagio, c’è la possibilità di adottarlo.

Per informazioni contattare il servizio veterinario allo 0121 235483.