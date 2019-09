Cronaca dal Nord Ovest - Ragazzina ubriaca ai giardinetti: denuncia a chi le ha venduto l'alcool

Aveva venduto alcol a una minorenne che poi, dopo averne bevuto abbondantemente, si è sentita male al punto tale da dover essere soccorsa dal 118.

I carabinieri di Buronzo, allertati sulla vicenda, grazie anche alle telecamere posizionate nel parco, hanno potuto identificare l’esercente del centro commerciale del paese che aveva venduto alla ragazzina una bottiglia di vino e una di vodka. L'esercente è stata denunciata per somministrazione di bevande alcoliche a minore. L'episodio è anche stato segnalato al sindaco del Comune per valutare l’adozione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale. La legge, infatti, prevede delle responsabilità soggettive in carico all’esercente che deve accertarsi dell’età dell’acquirente prima di vendere sostanze alcoliche.

I controlli verranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana per contrastare il fenomeno del binge drinking, cioè dell'uso smodato di sostanze alcoliche da parte di minori, soprattutto nei fine settimana. Una brutta moda che, tra le altre cose, può avere pesanti effetti sulla salute arrivando anche a mettere a rischio la vita delle persone, soprattutto se si mettono al voltante.

Per contrastarli efficacemente nello scorso fine settimana sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri nelle vie di Vercelli e dei Comuni della provincia ove sono presenti locali particolarmente frequentate da giovani. L’attività preventiva è stata efficace e sono stati controllati decine di ragazzi prima che potessero fare uso smodato di alcolici.

