Rapina all'oreficeria Lachi di Ponzone

Rapina alla gioielleria Lachi di Ponzone (Valdilana) in via Provinciale, ieri sera nell'orario di chiusura, alle 19,20. Sono entrati pistola alla mano, hanno spintonato, minacciato e trascinato il titolare 61enne nel retro intimandogli di consegnare i valori. La richiesta di aiuto dell'uomo ha attirato l'attenzione della commessa del negozio di ottica vicino che, capita la situazione, ha immediatamente allertato la sala operativa del 112. Erano in due e uno con il volto coperto da un fazzoletto.

A quel punto i rapinatori vistosi scoperti sono fuggiti, abbandonando la pistola in terra, a bordo di un'Audi color grigio la cui targa non è sfuggita alla parrucchiera dell'altro negozio vicino. L'arma probabilmente è in seguito risultata di plastica ma senza il tappo rosso. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Cossato.