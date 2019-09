Ancora una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 55enne residente a Biella fermato dai carabinieri del Norm in via Mazzini a Ponderano, alle 3 del 25 settembre. L'uomo è stato trovato, alla guida dell'auto, in stato di ubriachezza con un valore alcolico pari a 2,27.